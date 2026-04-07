LONDON, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende internationale Unternehmen für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung Henley & Partners freut sich, in Zusammenarbeit mit der Andan Foundation, einer gemeinnützigen humanitären Organisation aus der Schweiz, den Aufruf zur Einreichung von Nominierungen für den Global Citizen Award 2026 bekannt zu geben.

Der 2014 ins Leben gerufene Global Citizen Award ist eine Auszeichnung für bemerkenswerte Persönlichkeiten, die sich für eine der globalen Herausforderungen einsetzen, denen sich die Menschheit heute gegenübersieht - Herausforderungen, die über nationale Grenzen hinausgehen und nicht von einem Land allein gelöst werden können.

Der Preisträger des Jahres 2026 wird von einem hochkarätigen, unabhängigen Komitee ausgewählt und im Rahmen der Verleihung des Global Citizen Award geehrt, die Teil der jährlichen Henley & Partners Global Citizenship Conference ist.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, sagt, dass die Arbeit des Preisträgers eine positive Auswirkung auf das Leben gefährdeter sozialer Gruppen haben muss, insbesondere in Verbindung mit migrationsbezogenen Themen. "Der Global Citizen Award steht weltweit allen Personen offen, die in einem Bereich tätig sind, der in direktem Zusammenhang mit den Themen steht, für die sie sich engagieren. Das Komitee sucht nach bemerkenswerten und inspirierenden Persönlichkeiten, die Visionen, Mut und Innovation zeigen, um den globalen Wandel voranzutreiben, und deren Handlungen und Ansichten zu einer gerechteren, friedlicheren, vernetzten und toleranteren Welt beitragen."

Das Auswahlverfahren basiert auf einer Mehrheitsentscheidung des Preiskomitees. Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille, die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, dessen Arbeit bekannt zu machen und das ausgewählte Projekt über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70 Niederlassungen weltweit zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte Persönlichkeiten ausgezeichnet, darunter den deutschen Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea Watch ins Leben gerufen hat, Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Foundation, Afrikas größter Katastrophenhilfeorganisation, und Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet, einem digitalen Identitätsprojekt, das den geschätzten 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, die ihre legale Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll.

Diep Vuong, Mitbegründer und President der Pacific Links Foundation, wurde für ihre Arbeit in Südostasien ausgezeichnet, wo sie sich für die Rechte der vom Menschenhandel Versklavten einsetzt, während Prof. Dr. Padraig O'Malley seinen Global Citizen Award in Anerkennung seiner Arbeit zur Konfliktlösung und Versöhnung in Nordirland, Südafrika und Irak erhielt. Zannah Bukar Mustapha wurde für seine psychologische, pädagogische, spirituelle und sonstige Entwicklungshilfe geehrt, die er den von den Unruhen im Nordosten Nigerias betroffenen Kindern und Witwen zukommen ließ, und Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, wurde für seine Pionierarbeit als Menschenrechtsaktivist und Verfechter des Klimaschutzes gewürdigt. Vor kurzem wurde Professor Spyridon Flogaitis für seinen Einsatz zur Förderung des öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und institutioneller Reformen sowie zur Stärkung der Regierungsführung und des Zugangs zur Justiz in Regionen, die mit demokratischer Instabilität konfrontiert sind, mit dem Global Citizen Award 2025 ausgezeichnet.

In Bezug auf das Vermächtnis und die Bedeutung der Auszeichnung erklärt Dr. Kälin, dass die Ideale der Weltbürgerschaft für Henley & Partners schon immer von zentraler Bedeutung waren. Durch die Zusammenarbeit mit der Andan Foundation leistet das Unternehmen wichtige Unterstützung für Menschen, die durch Konflikte, Kriege und klimabedingte Krisen vertrieben wurden. "Jeder Preisträger des Global Citizen Award hat uns durch seinen Mut bei der Bewältigung von Herausforderungen inspiriert, die viele für unüberwindbar halten", sagt er. "Die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, reichen weit über lokale Gemeinschaften oder nationale Grenzen hinaus. "Heute ist es wichtiger denn je, diejenigen zu unterstützen, die das Leben schutzbedürftiger Menschen auf der ganzen Welt entscheidend verbessern."

Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, dem 6. Mai 2026. Sie können Ihre Nominierung online hier einreichen oder an gca@henleyglobal.com senden.

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