Gaming, Finanzen und Lifestyle verschmelzen und demokratisieren das Startup-Ökosystem: Enry's Island öffnet die Bewerbungsphase 2026 für Spieleentwicklungsstudios, die mehr als nur Kapital anstreben

Enry's Island SpA (WBAG: EIOS), der weltweit erste börsennotierte Venture Builder, gab heute den kommenden Start der Kickstarter-Kampagne für Enry's Island Adventures (EIA) bekannt, das von seinem in New York ansässigen Portfoliounternehmen Enry's Island Adventures LLC entwickelt wurde.

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Das Spiel soll jungen Menschen den Zugang zu Risikokapital erleichtern und die Gründung von Start-ups in ein spannendes und soziales Gaming-Erlebnis verwandeln. Nach dreijähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit stellt EIA ein "Bleisure"-Modell (Business Leisure) vor: Die Spieler lernen, Start-ups zu gründen und zu steuern anhand von Spielelementen wie reale Geschäftskennzahlen, eine individuell anpassbare und sich weiterentwickelnde persönliche Insel, synchrone und asynchrone Multiplayer-Modi, soziale Events sowie von der Community gestaltete saisonale Aufgaben.

Die "VC-Revolution": Lernen durch Spielen für einen breiteren Zugang

"Ich teile die Überzeugung von Elon Musk, dass Videospiele die beste Art des Lernens sind. Dies gilt umso für die Vermittlung von Wissen, das für den Erfolg von Start-ups entscheidend ist und dazu beiträgt, häufige Fallstricke zu vermeiden", betont Luigi Valerio Rinaldi, Chairman bei Enry's Island

"Kreativität und Innovation gedeihen an den Rändern unserer Gesellschaft" so die These von Enry's Island. Das Unternehmen positioniert EIA als skalierbare Methode, um bewährte Verfahren der Unternehmensentwicklung über die traditionellen Zentren des Risikokapitals hinaus zu verbreiten.

Vom B2B-Bereich hin zum "blauen Ozean" der Kleininvestoren

Seit dem Börsengang an der Wiener Börse 2023 hat Enry's Island in den letzten 18 Monaten einen Aktienkursanstieg von +132 % und einen Anstieg der Marktkapitalisierung um +220 % verzeichnet.

"Unsere Präsenz haben wir im institutionellen B2B-Bereich gefestigt, doch die Zukunft liegt im B2C-Bereich", erklärt Alessandro Pacciana, Board-Mitglied von Enry's Island und seit 30 Jahren im internationalen Bankwesen tätig. "Wir betrachten Gamer als die Venture-Capital-Protagonisten von morgen. Wir setzen auf den riesigen Markt von Millionen von Kleinanlegern, die die Regeln der globalen Finanzwelt grundlegend verändern können."

Warum sich Spieleentwicklungsstudios Enry's Island anschließen

Enry's Island richtet sich an Spieleentwickler, die mehr als nur Kapital suchen: Sie suchen echte Partnerschaft, operative Expertise, Exit-Möglichkeiten und Zugang zu einem hochmodernen Ökosystem. Das Unternehmen kündigte an, im Jahr 2026 mehr als 5 Millionen Euro in zehn Spieleentwicklungsstudios zu investieren, und nimmt ab sofort Bewerbungen aus aller Welt entgegen.

Expertenwissen: Brücken schlagen

"Bemerkenswert ist hier die Übereinstimmung zwischen Kapital und Umsetzung. Auf dem heutigen Markt reicht die Bereitstellung von Kapital allein nicht aus. Studios benötigen eine strukturierte Unterstützung, die Produkt, Markt und Skalierbarkeit umfasst. Dieses Modell schließt die Lücke auf eine Weise, die sowohl für Studios als auch für Investoren zu besser kalkulierbaren Ergebnissen führen kann", erklärt Muhammad Hammad Arshad, Venture-Partner und Gaming-Spezialist

Mehr als nur ein Spiel: Der "Startup-Lifestyle" und "Strap"

EIA zielt auch darauf ab, eine kulturelle Veränderung anzustoßen. Kickstarter-Unterstützer erhalten Zugang zu unkonventionellen Belohnungen, die sich am Lebensstil von Gründern orientieren, wie etwa exklusive Sneaker und Hoodies, die in Zusammenarbeit mit namhaften Designern entworfen wurden, sowie die Einführung von Strap (Startup-Rap). Dieses neue Musikgenre, das in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Produzenten entstanden ist, verbindet Vaporwave, Retro-Vibes der 80er Jahre und Videospiel-Beats, um die wahre Geschichte von der Gründung eines Unternehmens zu erzählen.

Kampagnenstart und Teilnahme

Die Kickstarter-Kampagne soll im Mai 2026 starten und wird von New York aus global gesteuert. Spieleentwicklungsstudios und Produktionsfirmen können sich über die offiziellen Kanäle auf der Website von Enry's Island bewerben, um für das Portfolio und das Ökosystem 2026 in Betracht gezogen zu werden.

Weitere Informationen und Beitritt zur Community: https://enrysisland.com/

Über Enry's Island SpA Enry's Island ist der weltweit erste börsennotierte Venture Builder mit Sitz in Italien und globaler Präsenz, der ein Portfolio von mehr als 30 Unternehmen durch ein proprietäres Beschleunigungs- und Finanzierungsmodell unterstützt. Enry's Island Adventures LLC mit Sitz an der Wall Street konzentriert sich auf die Verschmelzung von Gaming und Finanzwesen, um die nächste Generation globaler Unternehmer zu fördern und zu inspirieren.

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Alessandro Pacciana Head of Investor Relations

alessandro.pacciana@enrysisland.com