© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard DrewMit einem Übernahmeangebot über 55,7 Milliarden Euro und 30,40 Euro je Aktie statt 17,10 Euro zwingt Ackman den Markt zur Neubewertung - die Aktie springt vorbörslich um über 40 Prozent.Bill Ackman greift nach einem der größten Player der Musikindustrie: Seine Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management hat ein unverbindliches Übernahmeangebot für die Universal Music Group (UMG) vorgelegt. Die geplante Transaktion wird nach Berechnungen von Reuters mit rund 55,75 Milliarden Euro bewertet und kombiniert eine Barzahlung mit Aktienanteilen. Konkret bietet Pershing Square 9,4 Milliarden Euro in bar, was 5,05 Euro je Aktie entspricht, sowie zusätzlich 0,77 Aktien eines neu …Den vollständigen Artikel lesen
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