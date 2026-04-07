Welche Versicherer genießen in Deutschland einen guten Ruf? Um dies herauszufinden, hat eine aktuelle Analyse mehr als 300.000 Online-Erwähnungen ausgewertet. Das Ergebnis: Drei Versicherer stehen an der Spitze, während ein Unternehmen besonders deutlich aufholen kann. Wie über ein Unternehmen im Internet gesprochen wird, kann dessen Ruf nachhaltig prägen - das gilt auch für die Versicherungsbranche. Wie steht es um die Reputation einzelner Versicherer? Das Reputationsranking des Institut für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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