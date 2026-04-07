Ein Finanzkonzern rückt wieder in eine entscheidende Phase. Nach den jüngsten Schwankungen hellt sich das Umfeld spürbar auf - und genau jetzt entsteht neuer Spielraum nach oben. Steigende Gewinnerwartungen, positive Schätzungsrevisionen und ein starkes Handelsumfeld liefern den Nährboden für eine Bewegung, die gerade erst anläuft.Operativ läuft das Geschäft auf Hochtouren. Vor allem in volatilen Marktphasen spielt der Konzern seine Stärke aus: Höhere Handelsaktivität, ein anziehendes Geschäft mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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