Verhaltener Start in die neue Handelswoche

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der Aktienmarkt insgesamt verhalten. Der DAX startet leicht schwächer in den Handel, auch der Euro Stoxx 50 notiert moderat im Minus. Die US-Leitindizes werden vorbörslich leicht im Plus erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel nahezu unverändert.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin der seit Wochen andauernde Iran-Krieg. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus läuft in der Nacht zu Mittwoch aus und sorgt an den Märkten für erhöhte Nervosität. Die Meerenge gilt als zentrale Energieader für den globalen Öl- und Gastransport, entsprechend reagieren die Rohstoffmärkte sensibel. Parallel richtet sich der Blick der Investoren heute auf die US-Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor, die Hinweise auf die Belastbarkeit der weltgrößten Volkswirtschaft liefern sollen. Insgesamt prägen Inflations- und Wachstumsrisiken weiterhin die Agenda des Handelstags.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Rheinmetall Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn fester und zählt zu den auffälligeren Werten im Handel. Vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen rücken Rüstungswerte erneut verstärkt in den Fokus der Investoren. Das gestiegene Handelsinteresse unterstreicht die Suche vieler Anleger nach Titeln, die von einer verschärften sicherheitspolitischen Lage profitieren könnten.

Siemens Healthineers steht nach einer Kurszielsenkung durch Goldman Sachs unter Druck. Im Vorfeld der Berichtssaison verweist die Bank auf ein herausforderndes Umfeld im Diagnostikgeschäft. Zudem bleibt das Thema einer möglichen Anteilsreduktion durch Siemens ein Belastungsfaktor.

Die MTU Aero Engines Aktie setzt ihre jüngste Stabilisierung fort. Rückenwind kommt von einer positiven Einschätzung durch Kepler Cheuvreux, die trotz eines gesenkten Kursziels weiteres Erholungspotenzial signalisiert. Der Titel zählt damit zu den auffälligeren Industriewerten des Tages.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UN402F 9,22 24001,024223 Punkte 25,52 Open End DAX Bull UN43W7 11,01 22074,591607 Punkte 21,22 Open End DAX Bull UG4ZBP 16,71 21490,483836 Punkte 13,65 Open End DAX Bull UG4ZAZ 19,05 21238,519232 Punkte 11,94 Open End DAX Bull UN5RRE 12,50 21906,732456 Punkte 18,33 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag BP PLC Call UG1XQW 0,43 600,00 GBp 8,29 17.06.2026 Allianz SE Call UN09KV 0,25 440,00 EUR 14,57 16.09.2026 Meta Platforms Inc. Call HD27RR 2,52 600,00 USD 8,79 17.06.2026 Boeing Co./The Put HD6XT9 0,83 200,00 USD 7,22 17.06.2026 Boeing Co./The Call UN231W 0,49 240,00 USD 10,53 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UG6H7S 1,93 24711,996112 Punkte 15 Open End DAX Long UG9VDL 1,02 21626,567021 Punkte 15 Open End DAX Short UN6BRW 1,07 23939,686726 Punkte 30 Open End Siemens Energy AG Short UN6QYA 13,69 159,68 EUR 15 Open End Novo Nordisk A/S Long UG8MLU 2,52 24,45315 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2026; 10:00 Uhr;

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