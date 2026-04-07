DAX Prognose für Dienstag, 07.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Donnerstagmorgen bei 22.813 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte zunächst etwas aufwärtslaufen, gab am Vormittag dann aber nach. Erst am Nachmittag gelang die Stabilisierung unter der 23.700 Punkte-Marke. Die folgende Erholung hatten einen ausgeprägten Charakter. Das Hoch am Nachmittag, das in einer Impulsbewegung formatiert wurde, ist zwar abverkauft worden, den Bullen gelang es dennoch den Index über der 23.000 Punkte-Marke zu halten und bis zum Handelsschluss wieder knapp über die 23.200 Punkte-Marke zu schieben. Der DAX ging bei 23.202 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Rückfall unter 23.000 Punkte und Bruch wichtiger kurzfristiger Marken signalisiert zunehmende Schwäche im kurzfristigen Chartbild.

Rückfall unter 23.000 Punkte und Bruch wichtiger kurzfristiger Marken signalisiert zunehmende Schwäche im kurzfristigen Chartbild. DAX Prognose leicht bärisch: Mit 60 - Wahrscheinlichkeit überwiegt ein seitwärts-abwärts gerichtetes Szenario, solange der Index unter 22.813 Punkten bleibt.

Mit 60 - Wahrscheinlichkeit überwiegt ein seitwärts-abwärts gerichtetes Szenario, solange der Index unter 22.813 Punkten bleibt. Sentiment extrem negativ: Der Fear-and-Greed-Index auf "Extreme Fear" deutet auf mögliche kurzfristige Gegenbewegungen trotz angeschlagenem Trend hin.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete bei 22.813 Punkten in den Handel und zeigte zunächst eine moderate Aufwärtsbewegung. Im weiteren Verlauf setzte jedoch Verkaufsdruck ein, bevor sich der Index am Nachmittag stabilisieren konnte. Trotz zwischenzeitlicher Schwäche gelang es den Bullen, den DAX über der Marke von 23.000 Punkten zu halten und den Handel bei 23.202 Punkten zu beenden.

Im DAX dominierten zuletzt die Verlierer: 23 Aktien schlossen im Minus, während 17 Werte zulegen konnten. Zu den stärksten Titeln gehörten Deutsche Börse, Scout24 und E.ON. Auf der Verliererseite standen unter anderem Deutsche Telekom, Heidelberg Materials und Infineon.

DAX Prognose: Chartanalyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Bild hat sich aufgehellt. Der DAX konnte sich an der SMA200 stabilisieren und wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern.

Bullisches Szenario: Solange der Index über der SMA50 bleibt, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Mögliche Ziele liegen bei:

23.495 bis 23.515 Punkten

23.665 bis 23.680 Punkten

Bärisches Szenario: Fällt der DAX unter die SMA50 zurück und etabliert sich darunter, rücken folgende Ziele in den Fokus:

22.747 Punkte (SMA200)

22.590 bis 22.575 Punkte...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.