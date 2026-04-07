Illingen (ots) -Eine aktuelle Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) * **zeigt: Eine ungleiche Verteilung der Hausarbeit belastet Partnerschaften - während eine faire Aufgabenteilung die Zufriedenheit deutlich steigert.In rund zwei Dritteln der Paarhaushalte in Deutschland ist die Hausarbeit ungleich verteilt. In 66 Prozent der Fälle übernehmen überwiegend Frauen das Putzen. Besonders ausgeprägt ist dieses Ungleichgewicht in Familien mit Kindern.Konflikte sind damit häufig vorprogrammiert. Über die Aufgabenverteilung wird regelmäßig gestritten. Wird sie als unfair wahrgenommen, denkt etwa jede fünfte Frau über eine Trennung nach. Umgekehrt steigt die Zufriedenheit deutlich, wenn beide Partner die Aufteilung als gerecht empfinden.Gerade im Spannungsfeld zwischen Beruf, Familie und Alltag wird Hausarbeit zur Belastungsprobe. Anlässe wie der Frühjahrsputz können bestehende Ungleichgewichte zusätzlich verstärken. Neben der Frage, wer welche Aufgaben übernimmt, spielt auch die Organisation eine entscheidende Rolle.Ein strukturierter Putzplan kann Zuständigkeiten klar regeln und Konfliktpotenzial reduzieren. Effiziente Abläufe sparen Zeit und entlasten den Alltag.Service: Drei Tipps für faire Aufteilung der Hausarbeit im Alltag- Aufgaben sichtbar machen: Alle regelmäßig anfallenden Tätigkeiten gemeinsam auflisten - das schafft Transparenz und verhindert, dass "unsichtbare Arbeit" übersehen wird.- Verbindlich aufteilen: Zuständigkeiten klar festlegen (z. B. per Wochenplan) - so entstehen weniger Diskussionen im Alltag.- Realistisch bleiben: Aufgaben an Zeitbudgets anpassen und regelmäßig neu abstimmen, besonders bei Veränderungen wie Jobwechsel oder Familienzuwachs."Hausarbeit muss nicht stressen. Wenn Aufgaben gut geplant und Abläufe sinnvoll organisiert sind, lässt sich der Aufwand deutlich reduzieren. Ein gutes Reinigungssystem unterstützt zusätzlich", sagt Christian Bukovec, Experte für den Produktbereich Symbiontische Reinigung bei proWIN.Fazit: Eine faire Aufgabenteilung und gute Organisation tragen maßgeblich zu einem positiven Beziehungsklima bei. Oder anders gesagt: Küssen statt Putzen.Quelle:*Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2025): Geteilt, gerecht, zufrieden? Aufteilung von Hausarbeit in Paarbeziehungen. Policy Brief, Wiesbaden.**Geteilt, gerecht, zufrieden? Aufteilung von Hausarbeit in Beziehungen - Pressemitteilung BiBÜber die proWIN Winter GmbHDie proWIN Winter GmbH mit Sitz in Illingen (Saarland) bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten in den Bereichen Reinigung, Beauty und Wellness sowie Nahrungsergänzungsmittel und Premium-Tiernahrung für Hunde und Katzen einschließlich Pflege- und Ergänzungsprodukten. Die europaweite Vermarktung erfolgt über selbstständige Beraterinnen und Berater im Direktvertrieb. Das Unternehmen verfolgt eine konsequent nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensstrategie.Weitere Informationen: www.prowin.netPressekontakt:proWIN Winter GmbHUnternehmenskommunikationJens Schäfer +49 6825 9201-584 und Simone Schmitt +49 6825 9201-562E-Mail: presse@prowin.netDiese Presseinformation ist zur redaktionellen Verwendung freigegeben. Veröffentlichung honorarfrei.Original-Content von: proWIN Winter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175630/6250195