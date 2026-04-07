Mehr Umsatz, bessere Kampagnen, weniger Streuverluste: Digitale Kundenzwillinge gelten als nächster Schritt im datengetriebenen Marketing. Zwei Beispiele zeigen, was heute schon möglich ist. Ein Traditionsanbieter von Küchenwaren hatte ein Problem: Im Onlineshop kauften Kunden meist nur einen einzigen Artikel. In den Geschäften hingegen griffen Käufer selbstverständlich zu ergänzenden Produkten: Mit dem neuen Messer kauften sie gleich noch ein Schneidebrett. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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