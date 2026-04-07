Die Uhr tickt. Am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit läuft das von US-Präsident Donald Trump gesetzte Ultimatum an den Iran ab. Werden wirklich Brücken und Kraftwerke bombardiert? "Das wäre eine neue Eskalationsstufe", sagt Markus Bußler. Noch gebe es die Hoffnung auf einen Last-Minute-Deal oder eine Verlängerung des Ultimatums. "Doch wenn das wirklich geschieht, dann ist an der Börse am Mittwoch aller Voraussicht nach Land unter."Ein Abverkauf würde wohl auch vor Gold und Silber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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