Geopolitische Hoffnungen treiben am Montag den Bitcoin. Unterdessen stockt Strategy seine Bestände weiter auf. Am Dienstag folgte die Ernüchterung. Der Bitcoin hat zu Wochenbeginn ein technisches Ausrufezeichen gesetzt: Die Kryptowährung konnte die wichtige 50-Tage-Linie zurückerobern und kletterte zwischenzeitlich sogar über die Marke von 70.000 US-Dollar. Rückenwind kam dabei aus der Geopolitik - zumindest vorübergehend. Auslöser des Kursanstiegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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