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WKN: A1J059 | ISIN: MHY2065G1219 | Ticker-Symbol: D8EN
Tradegate
07.04.26 | 12:00
16,020 Euro
-0,96 % -0,155
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DHT HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DHT HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,89016,12012:18
15,89016,12012:12
ratgeberGELD.at
07.04.2026 11:09 Uhr
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(1)

DHT Holdings - DHT: hohe Frachtraten und der Ölpreis beflügeln die Tankeraktie!

Breakout Setup!

Mit flotter Flotte auf den Weltmeeren! DHT Holdings fährt effizient & sauber mit modernen VLCC-Tankern!

DHT Holdings (DHT) - ISIN MHY2065G1219

Rückblick: Ein Kursplus von 59 Prozent in einem intakten Aufwärtstrend sowie ein Breakout-Setup oberhalb der gleitenden Durchschnitte prägen das Chartbild der DHT-Holdings-Aktie. Aufgrund der Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormuz sind weitere Kurssteigerungen nicht ganz unwahrscheinlich.

DHT-Holdings-Aktie: Chart vom 03.04.2026, Kürzel: DHT Kurs: 18.51 USD, Tageschart Quelle: TWS



Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie wäre für die DHT-Holdings-Aktie der Weg frei zum Pivot-Hoch vom 2. März bei 20.55 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Sobald sich Energie- und Transportmärkte neu sortieren, könnten auch die Frachtraten der DHT Holdings wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren. Mit dem Höhenfug des Wertpapiers könnte es dann auch vorbei sein, daher haben wir den Stop Loss unter der Kerze vom Donnerstag markiert, wo auch die grüne 20-Tagelinie verläuft.

Meinung

Die Aktie von DHT Holdings Inc. profitiert stark von steigenden Frachtraten im Tankermarkt, da geopolitische Spannungen und veränderte Handelsströme die Nachfrage nach Transportkapazitäten erhöhen. Zusätzlich sorgen aktuelle Entwicklungen am Ölmarkt für Rückenwind: Förderkürzungen durch OPEC und verbündete Staaten stabilisieren den Ölpreis, während gleichzeitig längere Transportwege infolge von Sanktionen und Umleitungen den Bedarf an Tankern erhöhen. Technisch setzt das Unternehmen vor allem auf moderne VLCC-Tanker (Very Large Crude Carrier) mit hoher Ladekapazität von rund 300000 DWT (Deadweight Tonnage), also der maximalen Tragfähigkeit eines Schiffs inklusive Fracht, Treibstoff und Versorgungsgütern, ausgestattet mit effizienten Zweitakt-Dieselmotoren, optimierten Rumpfformen und Abgasreinigungssystemen (Scrubber), die den Treibstoffverbrauch senken und strengere Umweltauflagen erfüllen. Die vergleichsweise junge Flotte reduziert zudem Wartungskosten und erhöht die Einsatzflexibilität. Trotz zyklischer Risiken im Schifffahrtssektor sehen Marktbeobachter aktuell gute Chancen, da das Angebot an Tankern begrenzt ist und die Nachfrage stabil bleibt, wodurch weiterhin hohe Einnahmen und Ausschüttungen möglich sind.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 2.98 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 86.97 Millionen USD
  • Meine Meinung zu DHT Holdings ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/dht-holdings-inc-aktie-warum-tanker-jetzt-anleger-aus-europa-locken/69083606
  • Veröffentlichungsdatum: 07.04.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von





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