Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich seit Anfang Februar in einem starken Abwärtstrend. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 25,80 €. Damit beträgt der Kursverlust seit dem Hoch im Februar rund -25%. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg? Iran-Konflikt belastet Die Aktie der Deutschen Bank, größte Bank Deutschlands, leidet wie alle Aktien unter dem Konflikt im Nahen Osten. Seit dem Angriff von Israel und der USA auf den Iran und dessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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