Seit über zwei Monaten dümpelt die UnitedHealth-Aktie in einem Seitwärtstrend vor sich hin. Doch am Dienstagmorgen gelingt der größten Krankenversicherung der USA mit einem Kursplus von über +8% der Ausbruch nach oben. Was steckt dahinter und können sich Anleger jetzt auf eine Comeback der so arg gebeutelten Aktie von UnitedHealth gefasst machen? Rückenwind aus Washington Auslöser des heutigen Kurssprungs der UnitedHealth-Aktie ist die Mitteilung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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