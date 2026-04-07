Nach dem jüngsten Rücksetzer an der Nasdaq rücken für viele Anleger wieder Chancen in den Fokus. Drei qualitative Titel aus dem Technologieindex stechen dabei besonders hervor und könnten sich im Rückblick als günstige Einstiegsgelegenheiten erweisen. Alphabet-Aktie Der Technologiekonzern Alphabet ist im Zuge der allgemeinen Schwäche an der Nasdaq ebenfalls unter Druck geraten. Die Aktie entwickelte sich bislang weitgehend im Gleichschritt mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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