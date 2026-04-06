Le 6 avril/April 2026Trading in the shares of Gencan Capital Inc. (GCA.X) will remain halted pending receipt and review of acceptable documentation regarding the Fundamental Change pursuant to CSE Policy 8. This regulatory halt is imposed by Canadian Investment Regulatory Organization, the Market Regulator of the Exchange, pursuant to the provisions of Section 10.9(1) of the Universal Market Integrity Rules.Please see the issuer's news release for further details.________________________La négociation des actions de Gencan Capital Inc. (GCA.X) restera suspendue en attente de la réception et de l'examen de documents acceptables concernant le Changement Fondamental conformément à la Politique 8 de la CSE. Cette suspension réglementaire est imposée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements, le régulateur de marché de la Bourse, conformément aux dispositions de l'article 10.9(1) des Règles universelles d'intégrité du marché.Veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur pour plus de détails.Issuer/Émetteur: Gencan Capital Inc.Symbol(s)/Symbole(s): GCA.XDate: Le 6 avril/April 2026If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.