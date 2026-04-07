© Foto: Plug PowerPlug Power liefert zum Wochenstart gleich mehrere positive Signale: Großauftrag, steigende Margen und neue Führungsstrategie treiben die Aktie kräftig nach oben. Doch reicht das wirklich für eine nachhaltige Trendwende?Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power sorgt nach langer Schwächephase wieder für positive Schlagzeilen. Auslöser ist ein Großauftrag aus Kanada sowie erste operative Fortschritte, die Investoren aufhorchen lassen. Die Aktie legte am Montag im US-Handel um mehr als 11 Prozent zu und setzte damit ihre Rallye fort. Bereits in der Vorwoche war das Papier um mehr als 10 Prozent gestiegen. Treiber der Euphorie ist ein Rekordprojekt in der Provinz Québec: Plug Power liefert ein …Den vollständigen Artikel lesen
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