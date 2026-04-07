München (ots) -Es ist wieder Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus - wie immer mit dem traditionellen Politiker-Derblecken und Kabarettist Django Asül als Festredner. Das BR Fernsehen sendet am Dienstag, 14. April 2026, um 20.15 Uhr - kurz nach der Veranstaltung - einen Mitschnitt, der danach auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) verfügbar ist.Starkbierzeit ist Maibockzeit: Im berühmtesten Wirtshaus der Welt, dem Münchner Hofbräuhaus, wird wieder traditionell zum Maibockanstich derbleckt und den Politikerinnen und Politikern von Kabarettist Django Asül saftig eingeschenkt. Der Niederbayer geht mit Bayerns Politikerinnen und Politikern gnadenlos ins Gericht. Mit Scharfsinn und Wortwitz reibt er ihnen die verschiedenen Verfehlungen des vergangenen Jahres schonungslos unter die Nase. Wer derbleckt wird, muss gute Miene zum bösen Spiel machen: Schlimmer ist nur, gar nicht erwähnt zu werden.Im Münchner Hofbräuhaus darf der bayerische Finanzminister alljährlich das erste Maibockfass anzapfen. So gebührt Staatsminister Albert Füracker in Wort und Tat diese Ehre. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste im Saal außerdem auf ein besonderes musikalisches Schmankerl freuen, bevor die Rede von Django Asül beginnt. Mit bodenständigem Charme und augenzwinkerndem Humor bringt das Duo Lausdeandln frischen weiblichen Wind ins traditionsreiche Wirtshaus. Ebenfalls dabei ist die Blaskapelle Holledauer Hopfareisser aus Nandlstadt, welche die Veranstaltung mit traditioneller Blasmusik untermalt.BR-Reporterin Claudia Finger-Erben berichtet wieder für das BR Fernsehen vor Ort. Der Maibockanstich beginnt am Dienstagabend, 14. April 2026, um 18.00 Uhr im Hofbräuhaus in München, das BR Fernsehen sendet einen Mitschnitt ab 20.15 Uhr, der danach zeitlich unbegrenzt in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) zur Verfügung steht.Fotos ab 15. April über www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleVeronika ZettlE-Mail: veronika.zettl@br.deTel. +49 (0)89 5900-10566www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6250305