Der länger als erwartet andauernde Iran-Konflikt sorgt für eine zusätzliche Schicht kurzfristiger Volatilität im Luftfahrtsektor, getrieben durch höhere Treibstoffpreise, Luftraumsperrungen und eine schwächere Flugstundenentwicklung. Wir sehen darin jedoch keine Veränderung der strukturellen Investment-Story von MTU. Wir nehmen eine moderate Anpassung unserer Schätzungen vor, um schwächere kurzfristige Annahmen im OEM- und Aftermarket-Geschäft abzubilden, und berücksichtigen dabei auch unsere niedrigere Airbus-Auslieferungsprognose. Verzögerte Flugzeugauslieferungen und verschobene Wartungsarbeiten dürften die Gewinne primär zeitlich verschieben, anstatt sie strukturell zu beeinträchtigen, während die installierte Basis weiterhin die langfristige Visibilität im Aftermarket stützt. Angesichts eines weiterhin starken Backlogs und eines aus unserer Sicht nach wie vor zu hohen Bewertungsabschlags bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung sowie das Kursziel von 505,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag
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