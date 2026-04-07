Wiesbaden (ots) -Schulterschmerzen gehören zu den häufigsten Gründen für orthopädische Behandlungen - dennoch führt der Weg für viele Betroffene oft überraschend schnell zur Empfehlung einer Operation. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit: Sind Eingriffe wirklich immer notwendig oder gibt es wirksame Alternativen? Dr. med. Jörg Hain setzt genau hier an und verfolgt einen konsequent konservativen Behandlungsansatz. Was diesen auszeichnet und warum er für viele Patienten neue Perspektiven eröffnet, erfahren Sie hier.Orthopädische Beschwerden betreffen Menschen in nahezu jeder Lebensphase: beginnend mit Fehlstellungen im Kindesalter über sportbedingte Verletzungen in der Jugend, bis hin zu Erwachsenen mit chronischen Schmerzen oder älteren Patienten mit degenerativen Erkrankungen. Besonders häufig stehen dabei Schulterbeschwerden im Fokus: Impingement-Syndrom, Rotatorenmanschettenverletzungen oder Schulterarthrose führen nicht selten zu anhaltenden Schmerzen und Einschränkungen im Alltag. Der Gang zum Arzt ist hier meist unvermeidlich. Viele Betroffene haben bereits mehrere Behandlungsversuche hinter sich, allerdings ohne nachhaltige Verbesserung. Statt einer ausführlichen Diagnostik erhalten sie oft direkt die Empfehlung einer Operation. "Wer ohne ausreichende Diagnostik und individuelle Abwägung operiert, riskiert nicht nur unnötige Eingriffe, sondern auch anhaltende Beschwerden und neue Komplikationen", erklärt Dr. med. Jörg Hain."In vielen Fällen lassen sich orthopädische Beschwerden erfolgreich konservativ behandeln. Allerdings nur, wenn die Diagnostik gründlich und die Therapie individuell abgestimmt ist", betont Dr. med. Jörg Hain. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit über 15 Jahren Erfahrung in der Schulterchirurgie bringt er umfassende klinische Expertise in die Behandlung ein. Nach seiner Tätigkeit in der Herzchirurgie, der Unfallchirurgie sowie seiner Facharztausbildung in großen Kliniken und BG-Kliniken, in deren Rahmen er sich früh auf arthroskopische Knie- und Schulterchirurgie spezialisierte, entschied er sich bewusst für einen konservativen Schwerpunkt und gründete mit der Orthopädie Dr. med. Jörg Hain 2021 seine orthopädische Privatpraxis in Wiesbaden. Dort behandelt er Privatpatienten, Selbstzahler sowie internationale Patienten mit dem Ziel, konservative Therapieoptionen auszuschöpfen und operative Eingriffe nur bei klarer medizinischer Notwendigkeit in Betracht zu ziehen.Gründliche Diagnostik als Basis jeder BehandlungIn seiner Praxis deckt Dr. med. Jörg Hain das gesamte Spektrum orthopädischer Erkrankungen ab, setzt aber einen klaren Schwerpunkt auf Schultererkrankungen - einer der häufigsten Gründe für eine orthopädische Vorstellung. Typische Befunde in diesem Bereich sind das Impingement-Syndrom als entzündliche Überlastungsreaktion, Rotatorenmanschettenverletzungen sowie - mit geringerer Häufigkeit - Schulterarthrose. Die Beschwerden entstehen entweder infolge akuter Verletzungen oder entwickeln sich schleichend durch degenerative Veränderungen. "Gerade bei Schulterproblemen erlebe ich häufig Patienten, die bereits eine Operationsindikation erhalten haben, obwohl konservative Therapieoptionen noch nicht ausgeschöpft wurden."Für eine präzise Diagnose nimmt sich der Facharzt in seiner Praxis daher bewusst Zeit für jeden Patienten. Ein Ersttermin dauert in der Regel bis zu einer Stunde und diese Zeit wird konsequent genutzt. Noch vor dem Gespräch mit dem Arzt füllt der Patient digitale Fragebögen auf einem Tablet aus: einen ausführlichen Anamnesebogen, einen Schmerzfragebogen sowie eine digitale Körperdarstellung, auf der die genaue Lage der Beschwerden eingetragen werden kann. Im Gespräch mit Dr. med. Jörg Hain werden weitere relevante Fragen zur Krankengeschichte des Patienten geklärt: Wie lange bestehen die Beschwerden? Welche Behandlungen wurden bisher durchgeführt? Welche Erwartungen hat der Patient an die Behandlung?Im Anschluss folgt eine umfassende körperliche Untersuchung - einschließlich einer Ganzkörperuntersuchung sowie einer Ultraschalluntersuchung, die eine dynamische Beurteilung der Schulter während der Bewegung ermöglicht. Liegen bereits MRT- oder Röntgenbilder vor, werden diese gemeinsam mit dem Patienten analysiert und besprochen. Auf dieser Grundlage entsteht ein fundiertes Gesamtbild, das die Basis für alle weiteren therapeutischen Entscheidungen bildet.Orthopädie Dr. med. Jörg Hain: Individuelle Therapie statt Standardlösung"Jeder Patient bringt eine eigene Geschichte, eigene Beschwerden und eigene Ziele mit - genau daran muss sich auch die Therapie orientieren", so Dr. med. Jörg Hain. Statt pauschaler Behandlungsansätze setzt er daher auf individuell abgestimmte Therapiekonzepte. Diese berücksichtigen nicht nur die medizinische Diagnose, sondern auch Alter, Lebenssituation sowie persönliche Zielsetzungen und Wünsche. Während manche Patienten eine vollständige Beschwerdefreiheit anstreben, steht für andere lediglich die Reduktion der Schmerzen im Vordergrund. Gemeinsam wird ein Behandlungsplan entwickelt, der diese Faktoren integriert und regelmäßig überprüft sowie angepasst wird. "Eine Operation sollte dabei immer die letzte Option sein und nur dann erfolgen, wenn sie medizinisch wirklich notwendig ist", stellt Dr. med. Jörg Hain klar.Ein großer Teil der Patienten sucht die Praxis gezielt für eine Zweitmeinung auf - häufig nachdem bereits eine Operation empfohlen wurde, ohne dass zuvor alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Besonders oft betrifft dies gesetzlich Versicherte. Dank seiner langjährigen operativen Erfahrung kann Dr. med. Jörg Hain fundiert einschätzen, wann ein Eingriff wirklich notwendig ist und wann nicht. Ziel ist dabei nicht, Operationen grundsätzlich abzulehnen, sondern unnötige Eingriffe zu vermeiden. Ist eine Operation erforderlich, wird dies offen kommuniziert und der Patient umfassend über mögliche Risiken aufgeklärt. "Gerade weil ich weiß, was eine Operation für Körper, Alltag und die Psyche bedeutet, nehme ich mir die Zeit, wirklich zu prüfen, ob es einen anderen Weg gibt. Und in vielen Fällen gibt es ihn."Ganzheitlicher Ansatz und nachhaltige Ergebnisse"Langfristiger Behandlungserfolg entsteht allerdings nicht allein durch die Therapie, sondern durch das Verständnis der eigenen Beschwerden", erklärt Dr. med. Jörg Hain. Daher legt er großen Wert auf verständliche Aufklärung und eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten. Neben der Behandlung akuter Beschwerden spielen auch präventive Maßnahmen eine wichtige Rolle, um zukünftige Probleme zu vermeiden.In vielen Fällen beginnt die erste Behandlung bereits im Anschluss an das Erstgespräch. Weitere Termine folgen in der Regel etwa eine Woche später. Die Gesamtbehandlung erstreckt sich meist über mehrere Wochen, während der die Therapieerfolge regelmäßig überprüft und Maßnahmen bei Bedarf angepasst werden. Die Praxis kombiniert dabei verschiedene konservative Methoden: Injektionstherapien, manuelle Therapien, Gerätebehandlungen sowie osteopathische und chirotherapeutische Verfahren. "Konservative Orthopädie bedeutet für mich nicht, einfach abzuwarten oder Schmerzmittel zu verschreiben. Es geht darum, mit einem strukturierten, auf den Patienten abgestimmten Konzept echte Verbesserungen zu erzielen - ohne dass dafür ein Skalpell notwendig ist", fasst Dr. med. Jörg Hain zusammen.Sie möchten Ihre orthopädischen Beschwerden sorgfältig abklären und konservative Wege ausschöpfen? Dann vereinbaren Sie einen Termin bei Dr. med. Jörg Hain (https://www.orthopaedie-hain.de/) und profitieren Sie von einer individuell abgestimmten Behandlung!Pressekontakt:Orthopädie Dr. med. Jörg HainVertreten durch: Dr. med. Jörg HainE-Mail: praxis@orthopaedie-hain.deWebsite: www.orthopaedie-hain.de/Original-Content von: Orthopädie Dr. med. Jörg Hain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182293/6250343