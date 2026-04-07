Münster (ots) -Ein Däne aus Kopenhagen hat am Freitag (3. April) den Eurojackpot geknackt. Dafür erhält er zehn Millionen Euro.Dieses Osterfest wird ein Däne (oder eine Dänin) aus Kopenhagen bestimmt nicht so schnell vergessen: Zehn Millionen Euro lagen in seinem Osterkörbchen! Warum? Weil nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag (3. April) nur bei ihm (oder ihr) die Gewinnzahlen 9, 10, 18, 22, 37 sowie die Eurozahlen 1 und 11 auf dem Spielauftrag standen. Diesen hatte er per Smartphone abgegeben, teilte die dänische Lotteriegesellschaft Danske Spil mit. Damit wurde Eurojackpot zum 25. Mal direkt in der ersten Ziehung geknackt. Eine Ziehung zuvor (Dienstag, 31. März) ging der mit fast 71 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot nach Nordrhein-Westfalen.Weitere HochgewinnerZwölf weiteren Tippern werden jeweils sechsstellige Beträge überwiesen: Je 337.733,90 Euro gehen nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Finnland und Schweden (für fünf richtige Gewinnzahlen plus einer Eurozahl) - Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Polen, Schweden und Ungarn erhalten für fünf korrekte Gewinnzahlen je 136.047,30 Euro.Nächste ChanceDie nächste Gelegenheit, den Jackpot zu knacken, gibt es am Dienstag, 7. April: Dann startet Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Weitere Informationen in jeder Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6250332