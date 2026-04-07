© Foto: OpenAIIndonesien kämpft an mehreren Fronten gegen den Preisdruck: höhere Flugpreise, subventionierter Kraftstoff und neue Abgaben auf Kohle und Gold.Indonesien hat den Kerosinzuschlag um 28 Prozentpunkte auf 38 Prozent erhöht und den Fluggesellschaften erlaubt, die Inlandsflugpreise um bis zu 13 Prozent anzuheben, berichtete MT Newswires und bezieht sich dabei auf einen Bericht von Jakarta Post am Montag. Wie der indonesische Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto erklärte, könne die Preisobergrenze für Flugtickets um 9 bis 13 Prozent angehoben werden, um den Fluggesellschaften bei der Bewältigung der gestiegenen Treibstoffkosten zu helfen. Die Regierung werde die 11-prozentige Mehrwertsteuer auf …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE