DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DIAMONDB.EN. 21/51 US25278XAQ25 07.04.2026 HZE/EOT
DIAMONDB.EN. 22/52 US25278XAT63 07.04.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DIAMONDB.EN. 21/51 US25278XAQ25 07.04.2026 HZE/EOT
DIAMONDB.EN. 22/52 US25278XAT63 07.04.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard