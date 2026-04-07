Seit Jahresbeginn bereitete die AppLovin-Aktie Aktionären wenig Freude, doch diese Woche meldet sich der AdTech-Anbieter mit einem starken Lebenszeichen zurück. Nachdem der Kurs bereits am gestrigen Montag im US-Handel +7% stieg, geht es auch am Dienstagmorgen im europäischen Handel mit +6% bergauf. Was steckt hinter dem starken Kursaufschwung von AppLovin? Dreifaches Analystenlob Kurstreiber der AppLovin-Aktie zum Wochenbeginn ist ein gleich dreifaches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de