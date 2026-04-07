Nach dem gestrigen Feiertag holt die Plug Power-Aktie während des heutigen Handelsstarts in Deutschland das "Freudenfest" der gestrigen News nach. Der bereits während des gestrigen US-Handels erfolgte Kurssprung in zweistelliger Höhe begründet sich durch einen Großauftrag aus Kanada. Der übergeordnete Abwärtstrend selbst ist allerdings unverändert intakt und sowohl im Euro- als auch im US-Dollarchartverlauf ersichtlich. Zur heutigen Chart-Beschau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de