Gold - Rücksetzer bietet attraktive Einstiegschance!

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Endlos Turbo Long 3.625,2 open end: Basiswert Gold Future Front MonthDU9P1SQuelle: DZ BANK: Geld 07.04. 11:49:51, Brief 07.04. 11:49:51
92,45 EUR 92,45 EUR -0,84% Basiswertkurs: 4.656,40 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , 06.04. Basispreis 3.625,20 USD Knock-Out-Barriere 3.625,20 USD Hebel 4,40x Abstand zum Basispreis in % 22,15% Abstand zum Knock-Out in % 22,15% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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