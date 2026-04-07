© Foto: Dall-ETrotz hoher Verluste setzt Michael Saylor mit Strategy unbeirrt auf Bitcoin und treibt mit den neuen Käufen die Aktie nach oben.Die US-Softwarefirma Strategy hat ihre Bitcoin-Strategie fortgesetzt und Anfang April weitere Kryptowährungen im Wert von rund 330 Millionen US-Dollar erworben. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 einen nicht realisierten Verlust auf seine Digital-Assets in Höhe von 14,46 Milliarden US-Dollar. Milliardenverlust - aber steuerlicher Effekt mildert Belastung Wie aus einer aktuellen Unternehmensmitteilung hervorgeht, resultiert aus den Bewertungsverlusten ein latenter Steuervorteil von rund 2,42 Milliarden US-Dollar. Diese buchhalterische …Den vollständigen Artikel lesen
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