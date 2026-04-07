Der Silberpreis notiert zur Stunde mit 72 US-Dollar oberhalb der wichtigen Marke von 70 US-Dollar. Um jedoch erste Entlastung herbeizuführen, bedarf es eines Vorstoßes über die 80 US-Dollar. Die aktuelle Lage limitiert Gold und Silber.Als wesentlicher Belastungsfaktor gelten die vergleichsweise hohen Renditen der US-Staatsanleihen. So notieren die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen aktuell bei 4,32 Prozent. Damit liegen sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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