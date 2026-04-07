DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Der DAX heute zeigte sich zum Xetra-Schluss am Donnerstag der letzten Handelswoche (02.04.2026) uneinheitlich: 17 Werte konnten zulegen, während 23 Aktien mit Abschlägen schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Deutsche Börse Aktie, die mit einem Tagesplus von 2,10 Prozent die stärkste Performance im Leitindex verzeichnete. Ebenfalls gefragt waren Scout24 (+1,77 Prozent) und E.ON (+1,70 Prozent).

- Deutsche Börse WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Ticker: DB1

? Key Takeaways

Deutsche Börse Aktie stärkster Wert: Die Aktie führt die DAX Gewinner mit +2,10 Prozent an und zeigt klare relative Stärke im DAX heute.

Die Aktie führt die DAX Gewinner mit +2,10 Prozent an und zeigt klare relative Stärke im DAX heute. Technisch bullisches Setup: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA200) signalisiert steigende Kurse mit Zielen bei 262 EUR und 275 EUR.

Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA200) signalisiert steigende Kurse mit Zielen bei 262 EUR und 275 EUR. Stabile Unterstützungszone: Bereich um 244 EUR (SMA20/SMA50) bleibt entscheidend - erst ein Bruch würde das positive Szenario eintrüben.

DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie überzeugt

Die Deutsche Börse Aktie (DB1) setzte sich damit klar an die Spitze der DAX Gewinner. Die Aktie profitierte von anhaltendem Kaufinteresse und bestätigte ihre kurzfristige Aufwärtsbewegung.

Chartanalyse Deutsche Börse Aktie - Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Deutsche Börse Aktie nach einer längeren Konsolidierungsphase wieder an Stärke gewinnt. Nachdem das Papier zwischenzeitlich bis an die 200 EUR-Marke zurückgesetzt hatte, konnte dort ein stabiler Boden ausgebildet werden. In den vergangenen Wochen folgte eine dynamische Erholung bis über die 250 EUR-Marke...

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