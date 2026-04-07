7. April 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Ernennung von Herrn Marcus Chalk in das Board of Directors mit Wirkung zum 6. April 2026 bekannt.

Claudia Tornquist, President and CEO von Kodiak, sagte: "Wir freuen uns sehr, Marcus im Board of Directors von Kodiak willkommen zu heißen. Seine beeindruckende internationale Erfolgsbilanz im Finanzsektor und sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Kapitalmärkte, Strategie und M&A werden unserem Board sehr zugutekommen. Marcus' Erkenntnisse und Sichtweisen werden unsere Führungsteam weiter stärken und Kodiak für die nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung für unsere Aktionäre rüsten."

Herr Chalk verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als führender Strategie- und Kapitalmarktberater in der globalen Metall- und Bergbauindustrie. Er ist Gründer und Geschäftsführer von GenCap Mining Advisory. Vor der Gründung von GenCap leitete er 14 Jahre lang das Bergbau-Investmentbanking-Team der Scotiabank in Vancouver und war zuvor bei Macquarie North America (Toronto und Vancouver) sowie bei CIBC Wood Gundy (Toronto, Sydney und Vancouver) tätig. Herr Chalk ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von P2 Gold Inc. und war zuvor als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei Fireweed Metals Corp. tätig. Er verfügt sowohl über einen Abschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaftslehre als auch über einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der University of Western Ontario und ist CFA-Charterholder.

Kodiak hat Herrn Chalk 200.000 Optionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie ausgeübt werden können, wobei 1/3 sofort und 1/3 jedes Jahr danach unverfallbar wird. Die Optionen wurden gemäß dem von den Aktionären der Gesellschaft genehmigten Aktienoptionsplan gewährt und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange sowie etwaigen geltenden gesetzlichen Sperrfristen.

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

mailto:ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bekannte Mineralvorkommen mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten beherbergen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und einer ausgezeichneten Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

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