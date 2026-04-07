Laut Klimaschutzgesetz muss Deutschland 2045 klimaneutral sein. Für die Chemieindustrie bedeutet das nicht nur, auf regenerative Energiequellen umzusteigen, sondern auch auf neue Rohstoffe. Erste Startups weisen den Weg. Die "eierlegende Wollmilchsau", die der Chemiker Manuel Häußler erfunden hat, kommt eher unscheinbar daher: ein trüb-transparenter Kunststoff, der - frisch gefertigt - zähflüssig aus einem mannshohen Edelstahlkessel fließt. In einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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