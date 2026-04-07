Guppy ist ein kleiner Fisch, liebt Essen - und will die Funktionsweise hinter großen Sprachmodellen verständlich machen. Das Projekt verzichtet bewusst auf Komplexität und kann selbstständig trainiert werden. Große Sprachmodelle (LLMs) umfassen inzwischen mehrere Billionen Parameter und wirken daher sehr komplex. Der Programmierer Arman Hossain geht mit GuppyLM bewusst einen anderen Weg. Er hat das Modell als Open-Source-Projekt auf Github veröffentlicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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