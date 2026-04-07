Forschungsgestützte Funktionen liefern leistungsstarke Anzeigen in großem Umfang

PARIS, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ, die führende unabhängige Medienplattform, hat ihre proprietären Creative Enhancements in Maestro by Equativ integriert. Basierend auf jahrelanger Verhaltens-, Kognitions- und Medienforschung haben die Enhancements von Equativ bereits Tausende Kampagnen erfolgreich unterstützt und Werbetreibenden zu mehr Aufmerksamkeit und besserer Performance Leistung verholfen.

Dieser Wandel im Nutzerverhalten wird zudem durch eine neue Equativ-Studie zum Videokonsum untermauert: Diese zeigt, dass 63 % der Zuschauer TV-Werbung keine aktive Aufmerksamkeit schenken, während fast 80 % parallel zum Fernsehen einen zweiten Bildschirm nutzen. Diese Verhaltensweisen verdeutlichen die wachsende Herausforderung für Marken, in der heutigen fragmentierten Medienlandschaft Aufmerksamkeit zu erregen. Die Creative Enhancements von Equativ sind speziell dafür entwickelt, genau dieser Herausforderung zu begegnen.

Marken können ab sofort dynamische Funktionen nutzen, um ein einzelnes Video-Asset zu verbessern und sich so von der Masse abzuheben. Diese Enhancements sind in verschiedenen Formaten verfügbar: In-Stream/CTV, Out-Stream und Display. Deise ermöglicht es Werbetreibenden, eine breite Palette an kreativen Optionen zu aktivieriene, darunter:

Automatische Healines und dynamische Untertitel : Diese steigern nachweislich das Verständnis der Werbebotschaft um signifikante 56 %. Das ist besonders wichtig, da zwei Drittel (66%) der Nutzer Videos auf ihrem Smartphone ohne Ton ansehen.

: Diese steigern nachweislich das Verständnis der Werbebotschaft um signifikante 56 %. Das ist besonders wichtig, da zwei Drittel (66%) der Nutzer Videos auf ihrem Smartphone ohne Ton ansehen. Sports Ticker : Hilft Marken, die Aufmerksamkeit von Sportfans zu gewinnen, indem Sportergebnisse dynamisch in ihre CTV-, Video- oder Display-Anzeigen eingeblendet werden. Eine Eye-Tracking-Studie mit TVision zeigte, dass Zuschauer CTV-Werbung mit dem Sports Ticker mit 14 % höherer Wahrscheinlichkeit beachten und mit 19 % höherer Wahrscheinlichkeit die gesamte Werbung beachten.

: Hilft Marken, die Aufmerksamkeit von Sportfans zu gewinnen, indem Sportergebnisse dynamisch in ihre CTV-, Video- oder Display-Anzeigen eingeblendet werden. Eine mit TVision zeigte, dass Zuschauer CTV-Werbung mit dem Sports Ticker mit 14 % höherer Wahrscheinlichkeit beachten und mit 19 % höherer Wahrscheinlichkeit die gesamte Werbung beachten. Countdown : Ermöglicht einen Countdown-Timer in Anzeigen, um die Erinnerung der Verbraucher deutlich zu steigern, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Zuschauer an den Starttermin der Aktion erinnern, um 43 % erhöht.

: Ermöglicht einen Countdown-Timer in Anzeigen, um die Erinnerung der Verbraucher deutlich zu steigern, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Zuschauer an den Starttermin der Aktion erinnern, um 43 % erhöht. Shoppable Overlays wie Produktkatalog, QR-Codes: Führen zu einer besseren Anzeigenerinnerung bei Verbrauchern mit einer Steigerung von jeweils 12 %.

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Die Creative Enhancements von Equativ ermöglichen es Werbetreibenden auf der Maestro by Equativ-Plattform, personalisierte Werbeerlebnisse zu schaffen, die beim Publikum Resonanz finden und und bessere Ergebnisse erzielen. Die Aktivierung in Maestro by Equativ in Zudem gebührenfrei.

"Die Konsumenten von heute sind abgelenkter als je zuvor. Das edeutet, dass sich Markennicht länger auf statische Standardlösungen verlassen können, sagte Frank Maguire, SVP, Product Marketing, von Equativ."In einer KI-gesteuerten Welt dürfen wir nicht vergessen, dass man sich Aufmerksamkeit nach wie vor verdienen muss, indem Anzeigen an das Verbraucherverhalten angepasst werden, diesen Verbrauchern einen Mehrwert geboten wird und die Leistung getestet wird. Unsere kreativen Enhancements sind so konzipiert, dass sie alle drei Punkte erfüllen, was letztendlich zu besseren Ergebnissen für Werbetreibende führt."

"Im vergleich zu traditionellen Medien erzielt dr Einsatz von Werbeanzeigen mit Creative Enhancements beständig stärkere Ergebnisse - und das ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand oder extra Kosten", sagteNick Morticelli, Strategic Partnerships Manager bei Butler/Till. "Kampagnen lassen sich schneller starten und liefern maßgeschneiderte, wirkungsvolle Erlebnisse, ohne unsere Teams auszubremsen. Equativ arbeitet mit uns als echter Partner zusammen und produziert anpassbare Premium-Werbemittel, bei denen jede Einheit spezifisch für den jeweiligen Kunden emtwickelt wird. Diese tiefgreifende Zusammenarbeit ermöglicht es uns, eigene Formate zu konzipieren, zu gestalten und zu aktivieren, die passgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind."

"Die kreativen Enhancements und das Inventar von Equativ haben die Werbung unserer Kunden maßgeblichauf ein neues Level gehoben. Sie erzielen stärkere Ergebnisse und halten gleichzeitig die Umsetzung für unser Team effizient - und das ohne zusätzliche Kosten." - Jiwon Park, Business Manager, Flywheel, im Namen von Logitech, die Countdown-Einheiten in mehreren Kampagnen in EMEA einsetzten.

"Die kreativen Enhancements von Equativ haben positive Ergebnisse für unser Team erzielt, das Nutzerengagement gesteigert und waren dabei nahtlos, effizient und unkompliziert, vom Setup bis zur Ausführung." erklärte das Team der Kepler-Agentur einstimmig.

Dieser Launch baut auf der kürzlichen Vorstellung des Maestro Media Planning Agent auf - ein Teil der umfassenden Bestrebungen von Equativ, KI in die Bereiche Planung, Aktivierung und kreative Optimierung zu integrieren. Während sich diese Funktionen stetig weiterentwickeln, verfolgt Equativ das Ziel, Marken über statische Werbeformate hinaus zu adaptiven, performanceorientierten Erlebnissen zu führen, die unmittelbar auf das tatsächliche Konsumentenverhalten reagieren.

Über Maestro by Equativ können Self-Service-Advertiser und Kuratoren die Creative Enhancements ab sofort direkt in Kampagnen-Workflows integrieren. Kuratoren haben zudem die Möglichkeit, diese Funktionen in ihre Curated Deals einzubinden, sodass Käufer Premium-Angebot, Zielgruppen-Targeting und auf Aufmerksamkeit optimierte Werbemittel innehlb einer einzigen Aktivierungsumgebung kombinieren können.

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und Publisher dazu befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen. Hierfür vereint das Unternehmen Premium-Inventar, dynamische Werbeformate und engagierte Zielgruppen mit fortschrittlicher Kuration sowie KI-gesteuerter Ad-Tech über alle Kanäle hinweg vereint. Speziell für die Attention Economy entwickelt, liefert Equativ Qualität, Engagement und Performance, während nutzerzentrierte Werbeerlebnisse stets im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Experten in 19 Ländern verbindet Equativ globale Reichweite mit tiefgreifender lokaler Expertise. Erfahren Sie mehr auf Equativ.com .

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