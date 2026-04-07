Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das im 1. Quartal 2026 am Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen im EUR Benchmark-Format emittierte Volumen erreichte immerhin rund 76 Mrd. EUR, so die Analysten der Helaba.Trotz des Ende Februar ausgebrochenen Irankriegs habe es somit nur 8% unter dem Rekordvolumen des gleichen Vorjahreszeitraums gelegen und beachtliche 26% über dem Durchschnitt der Auftaktquartale in den letzten zehn Jahren. Die hohen Überzeichnungsquoten von durchschnittlich nahezu 3x belegten die sehr gute Aufnahmebereitschaft der Transaktionen bei den Investoren. Bis Ende der neunten Kalenderwoche habe sich der Primärmarkt in diesem Segment somit auf Rekordkurs befunden, bevor er dann abrupt zum Stillstand gekommen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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