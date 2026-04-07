Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "Covered Bonds sind verlässlich", "Covered Bonds sind stabil", "Covered Bonds sind schlecht-Wetter-Produkte" - oft bemühte Attribute, die der Covered Bond Markt im ersten Quartal bestätigen musste, so die Analysten der Helaba.Der Covered Bond Markt sei zunächst mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Das signifikant negative Nettoemissionsvolumen im 4. Quartal 2025 habe offenbar auf der Investorenseite für gehörigen Investitionsdruck gesorgt. Wie im 1. Quartal üblich, sei der Dealflow im Januar mit 28 Mrd EUR und im Februar mit knapp 24 Mrd. EUR stark gewesen. Unüblich dagegen seien die Überzeichnungsquoten im Primärmarkt gewesen, die bei einzelnen Transaktionen bis zu 10x betragen hätten. Ebenso unüblich seien die vielen negativen Vorzeichen vor den Neuemissionsprämien und die dennoch gute after-market performance gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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