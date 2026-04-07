Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte verzeichneten im Februar Kursgewinne auf breiter Basis, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Growth Fonds (ISIN LU0095335757/ WKN 989614).Eine Ausnahme würden Technologiewerte bilden, die unter der Sorge der Marktteilnehmer vor den potenziell disruptiven Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz leiden. Der japanische Markt habe den deutlichsten Anstieg verbucht, gefolgt von den europäischen Märkten. Der US-amerikanische Markt habe den Monat bedingt durch Kursverluste der großen und hochgewichteten Technologiewerte nahezu unverändert abgeschlossen. Nebenwerte hätten allgemein besser abgeschnitten als Standardwerte. Die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer hätten - trotz der Verluste am chinesischen Markt - ebenfalls zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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