Die österreichische Autobahn-Infrastrukturgesellschaft Asfinag ist mit dem Verlauf des Vergabeverfahrens für Ladestationen an 21 unbewirtschafteten Rastplätzen bislang zufrieden. Nach einer Vorauswahl gehen nun die bestgeeigneten fünf Bewerber in die finale Ausscheidungsrunde. Bereits 2027 sollen die ersten Ladestationen eröffnen. Die Ausschreibung für Ladeinfrastruktur an zunächst 21 unbewirtschafteten Rastplätzen an Österreichs Autobahnen hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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