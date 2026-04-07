"Einfachheit und Resilienz sind entscheidend - keep it simple und vermeide Abhängigkeiten." Mit dieser klaren Botschaft skizzieren Christian Gehring und Christof Kiesel von DKV Mobility, worauf es bei der Elektrifizierung von Unternehmensflotten wirklich ankommt. In ihrem Vortrag bei electrive LIVE zeigten die beiden Praktiker, warum Elektromobilität im Fuhrpark weit mehr ist als die Anschaffung einiger E-Autos - und weshalb Strategie, Skalierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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