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Dow Jones News
07.04.2026 12:51 Uhr
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(1)

AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihen auf

DJ AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag zwei "grüne" Anleihen im Auktionsverfahren um insgesamt 1,046 Milliarden Euro aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 3. Februar diesen Jahres für die Anleihe mit Fälligkeit 2035 und vom 10. September 2024 für die 2050 fällige Anleihe): 

=== 
Emission      0,50-prozentige grüne Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. Februar 2035 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   979 Mio EUR 
Zuteilungsbetrag  659 Mio EUR 
Marktpflegequote   91 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,5   (2,0) 
Durchschnittsrend. 2,93%  (2,79%) 
Wertstellung    9. April 2026 
 
Emission      0-prozentige grüne Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. August 2050 
Volumen       750 Mio EUR 
Bietungsvolumen   532 Mio EUR 
Zuteilungsbetrag  387 Mio EUR 
Marktpflegequote  363 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,4   (2,7) 
Durchschnittsrend. 3,44%  (2,41%) 
Wertstellung    9. April 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)

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