DJ AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag zwei "grüne" Anleihen im Auktionsverfahren um insgesamt 1,046 Milliarden Euro aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 3. Februar diesen Jahres für die Anleihe mit Fälligkeit 2035 und vom 10. September 2024 für die 2050 fällige Anleihe):

=== Emission 0,50-prozentige grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2035 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 979 Mio EUR Zuteilungsbetrag 659 Mio EUR Marktpflegequote 91 Mio EUR Zeichnungsquote 1,5 (2,0) Durchschnittsrend. 2,93% (2,79%) Wertstellung 9. April 2026 Emission 0-prozentige grüne Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 Volumen 750 Mio EUR Bietungsvolumen 532 Mio EUR Zuteilungsbetrag 387 Mio EUR Marktpflegequote 363 Mio EUR Zeichnungsquote 1,4 (2,7) Durchschnittsrend. 3,44% (2,41%) Wertstellung 9. April 2026 ===

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April 07, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)

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