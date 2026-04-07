Deutsche Lufthansa feiert ihr 100-jähriges Jubiläum, jedoch bleibt der Aktienkurs volatil

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Während die Airline am Ostermontag auf ihre Luftfahrtgeschichte zurückblickte, gab der Aktienkurs zum Börsenstart zunächst nach.





Am Ostermontag, den 06. April 2026 feierte die Deutsche Lufthansa ihr 100-jähriges Jubiläum am Flughafen Berlin Brandenburg. Das Unternehmen zählt inzwischen zu den vier größten Luftverkehrsunternehmen weltweit und ist in Europa die größte Airline-Gruppe. Am Berliner Flughafen werden ca. 30 Prozent der gesamten Flüge von dem Konzern geflogen. Vergangenen Dienstag gab der Konzern bekannt, das Flugangebot für den Sommer 2026 erweitern zu wollen, aufgrund einer gestiegenen Nachfrage und zusätzlicher Kapazitäten durch die Anpassung des Flugprogramms im Nahen Osten. Zudem betonte Lufthansa das derzeit volatile Marktumfeld, das sich besonders durch erhöhte Treibstoffkosten auf die Preise und somit auch auf die Nachfrage auswirken könne. Während die Aktie am Mittwoch letzter Woche zeitweise um ca. 7 Prozent anstieg, gab der Kurs vor dem feiertagsbedingten, langen Wochenende zunächst wieder rund 4 Prozent nach. Zum heutigen Börsenstart am Dienstag fiel die Aktie zeitweise am Vormittag um über 2 Prozent, die sie jedoch bis zum Mittag zunächst wieder aufholte und zeitweise bei ca. 7,52 Euro notierte.









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Quelle: HSBC





















