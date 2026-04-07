Dieser KI-Profiteur startet mit Rekordzahlen ins Jahr. Der Hype treibt Speicherchips, während Smartphones, TVs und Kosten Gegenwind liefern. Und wir verraten Ihnen, wie Sie von diesem Boom gleich mit profitieren können. Samsung Electronics hat für das erste Quartal 2026 eine Überraschung geliefert. Der Konzern stellt 57,2 Billionen Won Betriebsgewinn und 133 Billionen Won Umsatz in Aussicht. Damit schlägt Samsung die Markterwartungen klar. Speicherchips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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