Die Kursentwicklung der Enovix-Aktie war zuletzt eine ziemlich große Enttäuschung, aber zum Wochenbeginn dreht der US-Batterieentwickler mächtig auf. Am Montagmorgen springt die Aktie um satte +14% in die Höhe. Was steckt dahinter und ist die Enovix-Aktie einer der heißesten Picks in der internationalen Batteriebranche? Kooperation mit Meta Platforms? Es gibt Spekulationen, denenzufolge Enovix vor einer Zusammenarbeit mit Meta Platforms steht. Offiziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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