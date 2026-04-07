Ein operativer Gewinn wie aus einer anderen Liga, explodierende Chippreise und eine Nachfrage, die kaum zu stillen ist: Samsung Electronics katapultiert sich mit voller Wucht an die Spitze des KI-Zeitalters - und überrascht selbst optimistische Analysten. Rekordquartal sprengt alle Erwartungen Was für ein Paukenschlag aus Seoul: Samsung Electronics hat im ersten Quartal operativ so viel verdient wie noch nie zuvor. Rund 57 Billionen KRW - umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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