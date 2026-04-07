© Foto: Dall-EAnthropic, Open AI und Alphabet arbeiten gemeinsam gegen chinesische Wettbewerber, die US-Daten zur Verbesserung ihrer KI verwenden.Die großen KI-Unternehmen schließen sich zu einer Allianz zusammen, denn: Chinesische Firmen wie DeepSeek kopieren ("distillieren") Ergebnisse aus US-KI-Modellen, um sich einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Über diese Allianz berichtete zuerst Bloomberg am Dientag. Die Tech-Unternehmen wollen dabei sogenannte Adversarial Distillation-Versuche aufzudecken, die gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen. Die Distillation ist eine Technik, bei der ein bestehendes KI-Modell genutzt wird, um ein neues Modell mit ähnlichen Fähigkeiten zu trainieren - oft …Den vollständigen Artikel lesen
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