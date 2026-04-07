Wie macht man als Frau Karriere in der Finanzwelt und wird dann auch noch Vorbild für andere? In einem empowernden Interview gibt Carola Marx Tipps und erzählt zudem, was ihr selbst geholfen hat, Fuß zu fassen. Zudem hat sie ein klares Bild von modernem Leadership entwickelt. Interview mit Carola Marx, Head of Investment Operations EMEA bei der DWS GroupFrau Marx, Sie haben 2025 beim Fondsfrauen Award den Preis für das "Role Model of the Year" gewonnen - Glückwunsch! In welchen Bereichen sind Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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