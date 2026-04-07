Während sich der Immobilienkaufmarkt im ersten Quartal 2026 stabil zeigte, verringerte sich die Nachfrage nach Wohneigentum insgesamt. Dies geht aus Daten von ImmoScout24 hervor. Demnach warten viele Kaufinteressierte aufgrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten derzeit ab. ImmoScout24 hat Ergebnisse des aktuellen WohnBarometer für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Demnach ist der deutsche Immobilienkaufmarkt mit stabilen Preisen ins Jahr 2026 gestartet. Laut ImmoScout24 bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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