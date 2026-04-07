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Trotz 16% Rückgang seit Beginn des Nahostkonflikts bleibt Merrill für Gold langfristig optimistisch. Warum Renditen, Dollarstärke und Gewinnmitnahmen den Preis kurzfristig bremsen.

Gold hat in den vergangenen Wochen einen spürbaren Rücksetzer erlebt, obwohl das makroökonomische Umfeld auf den ersten Blick eher Unterstützung für das Edelmetall hätte liefern können. Steigende Inflation und die Belastungen durch den Krieg mit Iran hätten eigentlich für eine stärkere Entwicklung sprechen können. Tatsächlich verlor Gold seit Beginn des Nahostkonflikts jedoch rund 16% an Wert und bewegte sich in den vergangenen vier Wochen weitgehend im Gleichlauf mit Risikoanlagen. Damit blieb die übliche Funktion des Edelmetalls als geopolitischer Schutzfaktor zunächst im Hintergrund.

Für die Analysten von Merrill ist diese Entwicklung jedoch kein Hinweis auf eine grundlegende Schwäche des Marktes. Sie sehen die jüngste Korrektur vor allem als Folge von Positionierungseffekten, veränderten Zinserwartungen und der Dollarentwicklung. Die strukturellen Faktoren, die Gold in den vergangenen Jahren getragen und den Preis zeitweise deutlich über 5.000 US-Dollar je Unze geführt haben, seien dagegen weiterhin vorhanden. Aus dieser Sicht bleibt die langfristige Tendenz für Gold nach oben gerichtet.

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Analysten bullish: Gold hat trotz allem noch deutlich Luft nach oben

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