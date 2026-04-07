Marne (ots) -Matjes ist ein Allround-Talent auf dem Teller und fühlt sich in verschiedensten Küchen auf der ganzen Welt zuhause. Das zeigte die Kampagne "Matjes around the world" vom Fischfeinkost-Experten Friesenkrone bereits im vergangenen Jahr. Weil die Vermarktungskampagne ein so großer Erfolg war, legt das Unternehmen aus dem Schleswig-Holsteinischen Marne die Aktion im Sommer 2026 neu auf, und steuert dabei neue Länder und Kontinente an. Mit kreativen Rezepten und Inspirationen für die Küche rund um die Welt des Matjes liefert Friesenkrone frische Ideen für die moderne Gastronomie. Die Weltreise startet zum Weltfischbrötchentag am 2. Mai in Hamburg und macht Halt in der Türkei sowie in Mexiko und Südkorea.Leinen los: von Hamburg in die TürkeiDass Matjes mehr kann als das klassische Fischbrötchen, zeigt Friesenkrone direkt mit der ersten Station an der Hamburger Elbe, z.B. mit mediterranen Matjes-Focaccias und -Pitas. Damit lockert der kleine Hering in neuem Gewand auch das gastronomische Snackangebot auf. Von Hamburg aus macht sich der Fisch dann auf den Weg in die Türkei. Im Juni 2026 präsentiert Friesenkrone 1001 Highlights für die Speisekarte mit Matjes am Bosporus. Hier beweist die norddeutsche Fischspezialität, dass sie perfekt zur orientalischen Küche, deren Gewürzen und dem traditionellen Marinieren von Speisen passt, bspw. mit mariniertem Matjes mit Bohnen und Kartoffeln.Von "Arriba, arriba, Matjes" zu Gerichten mit Stäbchen"Viva la Matjes" heißt es im Juli 2026 bei der Weltreise der aromatischen Fischspezialität von Friesenkrone. Denn auch in Kombination mit mexikanischen Burritos oder Tacos glänzt der Matjes als verlässlicher Partner in der Fusion-Küche. Seine letzte Station erreicht der kleine Bruder des Herings dann im August in Südkorea. Die asiatische Küche und insbesondere koreanische Gerichte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit - Korea-Food-Trends sind global im Hype. Und bei genauerer Betrachtung zeigt sich: Der Matjes bietet sich in der von rohem Fisch geprägten Küche ideal an, ob in der Bibimbap Food-Bowl oder im Kimchi-Salat.Christian Strasoldo, Geschäftsführer von Friesenkrone:"Matjes kann mehr und ist äußerst vielseitig - das wollen wir mit unserer Kampagne 'Matjes aound the world' deutlich machen. Egal, ob im Brötchen oder als Spezialität in der Fusion-Cuisine, der kleine Hering ist der große Star auf dem Teller. Wir liefern Gastronomen und Profi-Köchen mit unseren Rezeptideen vielfältige Vorschläge zur einfachen Anwendung oder kreativen Weiterentwicklung im Küchen-Alltag. Dabei lassen wir uns ganz bewusst von aktuellen Food-Trends inspirieren, achten auf eine schnelle und einfache Umsetzung sowie wirtschaftlich sinnvolle Zutaten-Kombinationen. Machen Sie mit und schicken Sie uns auch Ihre Ideen zum Thema Matjes auf Weltreise!"Friesenkrone stellt allen interessierten Köchen und Gastronomen sämtliche Vermarktungs-materialien inkl. Rezeptideen gerne zur Verfügung in der digitalen Infomappe (https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZ2roGZBDUL0Gb0HdzHoKd44oUbRpFLfBp7) oder auf Anfrage unter vertrieb@friesenkrone.de. Die Kampagne "Matjes around the world" läuft von Mai bis August 2026 und wird von diversen Presse- und Social Media-Maßnahmen begleitet. Dabei präsentiert Friesenkrone die besten Umsetzungen aus teilnehmenden gastronomischen Betrieben in einer exklusiven Berichterstattung.Weitere Informationen zu Friesenkrone finden sich auch auf Facebook (https://www.facebook.com/friesenkronefeinkost/), Instagram (https://www.instagram.com/friesenkrone/), LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/friesenkrone-feinkost) und www.friesenkrone.comPressekontakt:Niels Johannsen, SCHWAN STUDIOS, 040 466 372 94, info@schwan.studioOriginal-Content von: Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76828/6250586