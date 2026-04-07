Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten bleibt hoch. Im Zuge der jüngsten Angriffe von Israel und den USA auf den Iran sowie der anschließenden Gegenschläge gegen zahlreiche Ziele in der Region gerieten viele globale Aktienmärkte zunächst unter Druck. In geopolitisch angespannten Phasen reagieren Investoren traditionell mit erhöhter Vorsicht und suchen verstärkt nach sicheren Anlagehäfen. Anfangs stark gesucht, zeigte aber auch der Goldpreis im Zuge dieser Ereignisse zunächst eine leichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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