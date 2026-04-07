Der Ladeanbieter Energie 360° hat im Landquart Fashion Outlet im Kanton Graubünden den größten Schnellladepark der Schweiz eröffnet. Dort stehen nun 30 Ladepunkte bereit, davon 26 schnelle DC-Ladepunkte und vier günstigere AC-Ladepunkte. Im Rahmen der Erweiterung des Landquart Fashion Outlet um neue Verkaufsflächen ist auch ein neues Parkhaus entstanden, das die Parkmöglichkeiten an dem Shopping Center auf 1.750 Stellplätze erweitert. Und in eben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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